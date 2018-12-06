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ŞOK MARKET 5-11 ARALIK 2018! ŞOK NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER?| ŞOK aktüel indirimli ürünler KATALOĞU|ŞOK 5-11 ARALIK ARALIK İNDİRİMLİ aktüel ÜRÜNLERİ YAYINDA...
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ŞOK BU HAFTA 5-11 ARALIK 2018! ŞOK NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER? ŞOK aktüel indirimli ürünler KATALOĞU|ŞOK 5-11 ARALIK İNDİRİMLİ aktüel ÜRÜNLERİ YAYINDA! Vatandaşlar ŞOK aktüel ürünler listesini merakla bekliyordu. Heyecan dolu bekleyiş geldi çattı. 5-11 ARALIK ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki bu haftasonu ŞOK aktüel indirimler listesinde neler var?