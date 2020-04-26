Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da sessizlik hakim

4 g\u00fcnl\u00fck soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n son g\u00fcn\u00fcnde \u015fehrin geneli \u201ckoronavir\u00fcs\u201d sessizli\u011fine b\u00fcr\u00fcnd\u00fc,Pazar g\u00fcn\u00fc olmas\u0131 sebebiyle de \u015fehrin i\u015flek noktalardan olan E-5 Karayolu, Vatan Caddesi ve Taksim Meydan\u0131 civar\u0131ndaki sessizlik \u015fehre farkl\u0131 bir atmosfer kazand\u0131rd\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan \u0130stanbul'un da aralar\u0131nda oldu\u011fu 31 \u015fehir i\u00e7in 4 g\u00fcnl\u00fck soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,23 Nisan gecesi ba\u015flayan k\u0131s\u0131tlama 26 Nisan yani bu gece sona 00.00\u2019da sona erecek.,SOKA\u011eA \u00c7IKMA KISITLAMASI D\u00d6RD\u00dcNC\u00dc G\u00dcN\u00dcNDE,Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 ve g\u00fcnlerden Pazar olmas\u0131 sebebiyle \u0130stanbul\u2019un i\u015flek noktalardan olan E-5 Karayolu, Vatan Caddesi ve Taksim Meydan\u0131 civar\u0131ndaki sessizlik olu\u015fturdu.,KAYNAK: \u0130HA,D\u00fcnya \u00fclkelerinde \u00f6l\u00fcmlere sebep olan koronavir\u00fcs\u00fcn T\u00fcrkiye'de g\u00f6r\u00fclmesinin ard\u0131ndan her ge\u00e7en g\u00fcn yeni \u00f6nlemler al\u0131nmaya devam ediyor.