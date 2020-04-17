Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti

Koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda hafta sonu soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 uygulanacak olan Erzurum\u2019da vatanda\u015flar maskelerini tak\u0131p pazar alanlar\u0131na ko\u015ftu. Halk pazarlar\u0131ndaki vatanda\u015flar polis ekipleri taraf\u0131ndan sosyal mesafe hususunda s\u0131k s\u0131k uyar\u0131ld\u0131.,Soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 \u00f6ncesi vatanda\u015flar pazarlara ak\u0131n etti! Polis ekipleri sosyal mesafe hususunda s\u0131k s\u0131k uyar\u0131larda bulundu...,Her ge\u00e7en g\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019de ve d\u00fcnyada etkisini h\u0131zla art\u0131rmaya devam eden koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6nlemler art\u0131r\u0131l\u0131yor. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan yeni tedbirler kapsam\u0131nda 30 b\u00fcy\u00fck\u015fehirde ve Zonguldak\u2019ta bu hafta sonu da soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 uygulanacak. ,Soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131ndan bir g\u00fcn \u00f6nce ise vatanda\u015flar maskelerini takarak pazar al\u0131\u015fveri\u015fine \u00e7\u0131kt\u0131.,Pazarlara maskesiz girmenin yasak olmas\u0131 sebebiyle vatanda\u015flar maskelerini takt\u0131ktan sonra pazar alanlar\u0131na al\u0131n\u0131yor. Halk pazarlar\u0131n\u0131n giri\u015finde bekleyen polis ekipleri al\u0131\u015fveri\u015f i\u00e7in gelen vatanda\u015flara maske takmalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde uyar\u0131larda bulunuyor. Maske takmayan ki\u015filer ise pazar yerlerine al\u0131nm\u0131yor.,\u00d6te yandan, pazar yerine al\u0131nan vatanda\u015flar polis ekiplerince sosyal mesafeyi korumalar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan uyar\u0131l\u0131yor. Pazar esnaf\u0131 ise al\u0131\u015fveri\u015f yapacak olan m\u00fc\u015fterilerin \u00fcr\u00fcnlere dokunmas\u0131na izin vermiyor.,KAYNAK: \u0130HA