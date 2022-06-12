Sokağı kötü kokular sardı... Acı olay ortaya çıktı

Ad\u0131yaman'da bir soka\u011f\u0131 saran k\u00f6t\u00fc koku ekipleri harekete ge\u00e7irdi. \u0130hbar\u0131 alan 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi olay yerine itfaiye ekipleri, sa\u011fl\u0131k ekipleri ve polis ekipleri sevk etti.\r\n\r\n,Ekipler, ikamet i\u00e7erisinde Ergin\u2019in cans\u0131z bedeniyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Cesedi \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flayan Mehmet Ergin\u2019in \u015feker ve kanser hastas\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nErgin\u2019in cenazesi, polis ekiplerince yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan otopsi yap\u0131lmak \u00fczere cenaze arac\u0131yla Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Koku \u015fikayetiyle k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen ekipler, yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde kokunun tek ba\u015f\u0131na ya\u015fayan 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Mehmet Ergin\u2019e (42) ait evden geldi\u011fini tespit etti.,Konuyla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 4 g\u00fcnd\u00fcr kendisinden haber al\u0131namayan Mehmet Ergin\u2019in evinin kap\u0131s\u0131 ekipler taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131larak i\u00e7eriye girildi.\r\n\r\n