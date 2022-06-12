Sokağı kötü kokular sardı... Acı olay ortaya çıktı

Adıyaman'da bir sokağı saran kötü koku ekipleri harekete geçirdi. İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk etti.