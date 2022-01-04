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Türkiye Gazetesi

Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı

Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan 12 yaşındaki Enes Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin oluşturduğu bir sürünün saldırısına uğrayan Koca, ağır yaralandı ve Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 12 yaşındaki Enes Koca, 9 cerrahi operasyon geçirdi. Vücudunun tamamında ısırık izleri bulunan Koca’ya saldıran köpekler, sol bacağında bulunan bir siniri tamamen koparırken, aynı zamanda kafa derisini de yüzdü. Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden tedavi süreci hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Koca’nın hayati riski atlattığını, yaklaşık 6-7 operasyon daha geçireceğini söyledi.

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