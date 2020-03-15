Sokak sokak geziyor! Hayatını 'kaynatarak' kazanıyor

Denizli\u2019de ya\u015fayan 56 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Boz kendi d\u00fckkan\u0131n\u0131 kapat\u0131p farkl\u0131 firmalarda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra emekli oldu. Emeklili\u011finin ard\u0131ndan y\u0131llard\u0131r severek yapt\u0131\u011f\u0131 mesle\u011fine seyyar olarak devam etme karar\u0131 ald\u0131. El arabas\u0131na koydu\u011fu bir kaynak makinesi ve spiral makinesi ile sabahtan ak\u015fama kadar kenti sokak sokak gezerek m\u00fc\u015fterilerini ar\u0131yor. Vatanda\u015flar taraf\u0131ndan art\u0131k tan\u0131nan ve 'Memi\u015f' olarak an\u0131lan seyyar kaynak\u00e7\u0131ya bir telefon ile ula\u015fabiliyorlar. Her g\u00fcn kentin farkl\u0131 sokaklar\u0131nda olan Boz, sadece il merkezinde de\u011fil il\u00e7elere de gitti\u011fini dile getirdi. ,Fiyatlar\u0131 ise yapaca\u011f\u0131 i\u015fin maliyeti ve s\u00fcresine g\u00f6re hesaplayarak m\u00fc\u015fteriye s\u00f6yledi\u011fini m\u00fc\u015fterinin kabul etmesi \u00fczerine i\u015fe ba\u015flayarak i\u015f bitimi paras\u0131n\u0131 alarak ba\u015fka i\u015flerin yolunu tutuyor. Vatanda\u015flar ise sanayiye tamirat gereken e\u015fyalar\u0131n\u0131 esnaflara g\u00f6t\u00fcrd\u00fcklerinde k\u00fc\u00e7\u00fck i\u015f\u00e7ilik oldu\u011fu i\u00e7in yapmad\u0131klar\u0131n\u0131 ama Boz\u2019un b\u00fcy\u00fck ya da k\u00fc\u00e7\u00fck i\u015f\u00e7ilik olsa bile yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,1978\u2019de kaynak yapma i\u015fine ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Mehmet usta, \u201cDemir i\u015fleri, kaynak i\u015fleri yap\u0131yorum. Ben \u015fimdi sanayide \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordum. D\u00fckkan\u0131m\u0131 kapatt\u0131m. D\u00fckkan\u0131 kapatt\u0131ktan sonra birka\u00e7 fabrikada \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Oradan da sonu\u00e7 alamay\u0131nca kendim nas\u0131l yapar\u0131m diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm ve iki tekerlekli arabayla kaynak yapmaya karar verdim. Arabama kaynak makinemi spiral tak\u0131mlar\u0131m\u0131 koydum. ,Sokak sokak geziyor! Hayat\u0131n\u0131 'kaynatarak' kazan\u0131yor... Mehmet Boz, bir kaynak makinesi bir spiral makinesi ile sokak sokak gezerek hayat\u0131n\u0131 idame ettiriyor.,Sokak sokak iki tekerlekli arabamla dola\u015f\u0131yorum. M\u00fc\u015fteri \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda o i\u015flerimi yap\u0131yorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\nVatanda\u015flar\u0131n, verdi\u011fi telefon numaras\u0131 ile kendisine ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Boz, \u201cTelefonla ula\u015f\u0131yorlar. Bilgi veriyorum ben arkada\u015flara. Telefon numaras\u0131 veriyorum ve ben sokak sokak dola\u015ft\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in herkes de beni tan\u0131yor\u201d diye konu\u015ftu.,Kentin her soka\u011f\u0131n\u0131 dola\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen kaynak ustas\u0131, \u201cDenizli\u2019nin her soka\u011f\u0131na her semtine dola\u015f\u0131yorum. Arad\u0131klar\u0131 zamanda Denizli\u2019nin her taraf\u0131na giderim. Demir kap\u0131s\u0131, demir pencere demir \u00fczerine hepsini yap\u0131yorum. 1978 y\u0131l\u0131nda bu i\u015fe ba\u015flad\u0131m. 2020 hala devam etmekteyim. Bu i\u015fleri anlad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in fiyatlar\u0131 yapaca\u011f\u0131m i\u015fi ne kadar zamana ne kadara mal olaca\u011f\u0131na kendim hesap ediyorum. M\u00fc\u015fteriye arz ediyorum.,M\u00fc\u015fterileri taraf\u0131ndan Memi\u015f usta olarak bilinen Mehmet ustan\u0131n i\u015f se\u00e7medi\u011fini ve dolay\u0131s\u0131yla s\u00fcrekli olarak kendisi ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirten apartman y\u00f6neticisi Nail \u00c7apa, \u201cBiz Memi\u015f beyle uzun zamandan beri \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz i\u015fimizi d\u00fczg\u00fcn yap\u0131yor. \u0130htiyac\u0131m\u0131z oldu\u011fu an yan\u0131m\u0131zda ve sevdi\u011fimiz bir abimiz yani yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f usta i\u015fi. Ufak i\u015f olsa da yap\u0131yor b\u00fcy\u00fck i\u015f olsa da yap\u0131yor. Ama biz kendisine s\u00fcrekli b\u00fcy\u00fck i\u015f veriyoruz, \u00e7o\u011funluk b\u00fcy\u00fck i\u015f veriyoruz ama k\u00fc\u00e7\u00fck i\u015flerimizi de yap\u0131yor. Hani di\u011fer esnaf gibi i\u015f se\u00e7me olay\u0131 yok o y\u00f6nden \u00e7ok memnunuz\u201d dedi. (\u0130HA), Bu i\u015fi mesela ben 20 liraya yapar\u0131m diyorum. M\u00fc\u015fteri kabul ederse yapar\u0131m. \u0130\u015fimi bitiririm param\u0131 al\u0131r\u0131m. Yeri gelir 10 tane i\u015f yapar\u0131m, yeri gelir 5 tane i\u015f yapar\u0131m, yeri gelir hi\u00e7 i\u015f yapmad\u0131\u011f\u0131m zaman oluyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.