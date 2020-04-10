Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık zarar verdi

Olay\u0131n meydana geldi\u011fi g\u00fcn\u00fcn sabah\u0131nda ara\u00e7lar\u0131n\u0131n kaput ve kap\u0131 b\u00f6lgelerindeki derin \u00e7izikleri g\u00f6ren vatanda\u015flar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.\r\n,Olay, 5 Nisan Pazar g\u00fcn\u00fc Yeniba\u011flar Mahallesi Kaynak sokak ve Tutanl\u0131 sokakta ya\u015fand\u0131. Gece saat 3 bu\u00e7uk sular\u0131nda kimli\u011fi belirsiz bir \u015fah\u0131s taraf\u0131ndan tam 15 araca zarar verildi. ,G\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, gece saatlerinde kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131 sokakta ilerleyen kap\u00fc\u015fonlu bir \u015fah\u0131s, elindeki sert cisim ile ara\u00e7lara zarar veriyor. Park halindeki otomobilleri incelemeden rastgele zarar veren \u015fah\u0131s, y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc yol boyunca 15 ara\u00e7 sahibini maddi zarara u\u011fratt\u0131. \r\n,Talihsiz ara\u00e7 sahipleri olayla ilgili \u015fik\u00e2yet\u00e7i olurken, kamera kay\u0131tlar\u0131na g\u00f6re gen\u00e7 ya\u015fta oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclen \u015fahs\u0131n bir an \u00f6nce bulunmas\u0131n\u0131 istiyor. Di\u011fer yandan derin \u00e7izikler y\u00fcz\u00fcnden tamir g\u00f6rmesi gereken ara\u00e7lardaki hasar faturas\u0131n\u0131n kabar\u0131k olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,.,\u00d6te yandan edinilen bilgilere g\u00f6re, \u00f6zellikle son g\u00fcnlerde Eski\u015fehir\u2019de baz\u0131 semtlerde kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer taraf\u0131ndan park halindeki ara\u00e7lara zarar verilirken, Korona vir\u00fcs s\u00fcrecinde evde kalan vatanda\u015flar\u0131n tedirgin olduklar\u0131 \u00f6\u011frenildi. Salg\u0131ndan korunmak i\u00e7in evlerinde kalan vatanda\u015flar, ara\u00e7lara zarar veren ki\u015filerin bulunmas\u0131n\u0131 istiyor.\r\n,\u015eahs\u0131n y\u00fcz\u00fc belli de\u011fil. Arac\u0131m\u0131 ben satarken nas\u0131l sataca\u011f\u0131m. Alan ki\u015fi bunu niye boyatt\u0131rd\u0131n diyecek. \u0130nand\u0131r bakal\u0131m inanmaz ki. \u00c7izik vard\u0131 o y\u00fczden yapt\u0131rd\u0131k desek inanmaz. \u00d6yle olunca da araban\u0131n fiyat\u0131 d\u00fc\u015fecek" diye konu\u015ftu.\r\n,Olayda otomobili zarar g\u00f6ren vatanda\u015flardan Halil \u0130brahim Tayyar, satma durumunda otomobilinin de\u011ferinin d\u00fc\u015fece\u011fini s\u00f6yledi. Tayyar, "Sabah o\u011flumla markete gidiyorduk arac\u0131m\u0131zdaki \u00e7izi\u011fi o\u011flum fark etti. Bina hizmetlisini arad\u0131k ve kameralara bakt\u0131k. Kay\u0131tlarda gece saat 3 bu\u00e7uk s\u0131ralar\u0131nda bir \u015fah\u0131s ara\u00e7lar\u0131 \u00e7ize \u00e7ize gidiyor. ,Otomobilinin kaputu boydan boya \u00e7izilen \u00c7etin Yavuz ise, masraf\u0131n\u0131n 2 bin lira civar\u0131nda oldu\u011funu ifade etti. Bir an \u00f6nce \u015fahs\u0131n bulunmas\u0131n\u0131 istediklerini aktaran Yavuz, "Soka\u011f\u0131m\u0131zdaki ara\u00e7lar ve bir \u00f6nceki sokaktaki ara\u00e7lar gece 3 bu\u00e7uk sular\u0131nda bir \u015fah\u0131s taraf\u0131ndan \u00e7iziliyor. Biz bunu kamera kay\u0131tlar\u0131ndan tespit ettik. Emniyete m\u00fcracaat edip dilek\u00e7e verdik. \u015eahs\u0131n kim oldu\u011fu belli de\u011fil ama ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerilerini \u00e7ize \u00e7ize gidiyor. Umar\u0131m en k\u0131sa s\u00fcrede tespit edilir ve gereken cezaya \u00e7arpt\u0131r\u0131l\u0131r. Bunun i\u00e7in emniyet g\u00fc\u00e7lerinden yard\u0131m bekliyoruz. \u015eahs\u0131n y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc gayet normal. Ara\u00e7lar\u0131n yan\u0131ndan ge\u00e7erken duraksama yapm\u0131yor. Elinde sert bir cisim oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Ara\u00e7lar\u0131n kaputlar\u0131na s\u00fcrekli \u00e7izik atarak o \u015fekilde y\u00fcr\u00fcyor. Kendi arac\u0131m\u0131n masraf\u0131n\u0131 sordum 2 bin lira civar\u0131nda tutaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Ben 12 tane arac\u0131n \u00e7izik oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. Ayta\u00e7 Caddesinden itibaren buraya do\u011fru olan sokaklardaki ara\u00e7lar\u0131 \u00e7izmi\u015f" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n