Sol Yanım dizisi ekranlara veda ediyor

Bir dizi daha reyting kurban\u0131 oldu. ,Star TV\u2019de yay\u0131nlanan ba\u015frollerini \u00d6zge ya\u011f\u0131z, Tolga Mendi ve Defne Samyeli'nin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Sol Yan\u0131m dizisinden k\u00f6t\u00fc haber geldi.,Dijital platformlar\u0131n y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti\u011fi \u015fu g\u00fcnlerde istenen reytingi yakalayamayan dizi erken final yapma karar\u0131 ald\u0131., TV100\u2019\u00fcn haberine g\u00f6re yay\u0131n g\u00fcn\u00fcn\u00fcn de\u011fi\u015ftirilmesinin de kurtarmad\u0131\u011f\u0131 dizi 13. b\u00f6l\u00fcmde ekranlara veda edecek.,Dizi iddial\u0131 kadrosuyla b\u00fcy\u00fck umutlarla yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.,\u0130ddialar\u0131n\u0131n do\u011fru olup olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde belli olacak.