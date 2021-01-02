Somer Şef'ten çok konuşulacak iddia: Türk mutfağı ilk 10'a giremez

Bir YouTube program\u0131na kat\u0131lan MasterChef program\u0131 j\u00fcri \u00fcyelerinden Somer Sivrio\u011flu, T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131 \u00fczerine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla g\u00fcndeme geldi. \u0130\u015fte detaylar...,\u201cBizim a\u015f\u00e7\u0131lardan \u00e7\u0131kt\u0131 herhalde \u2018T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en iyi 3 mutfa\u011f\u0131ndan biridir' s\u00f6ylemi. Ben \u015f\u00f6yle soruyorum 1. kim? Ve s\u0131ralamay\u0131 kim yapt\u0131? Yok b\u00f6yle bir \u015fey" diyen Sivrio\u011flu \u201cPeki sayg\u0131 g\u00f6ren bir mutfak m\u0131?\u201d sorusuna ise \u201cD\u00fcnyada hi\u00e7 de\u011fil. T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131 ilk 10\u2019da say\u0131lmaz\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi.,Somer Sivrio\u011flu \u015f\u00f6yle devam etti: "Bu durumun nedeni y\u00fczde 90 pazarlama eksikli\u011fi. Ama \u00e7ok egosantrik bir yakla\u015f\u0131m\u0131m\u0131z var. D\u00fcnyada \u00f6\u011frenmedi\u011fim \u00e7ok az mutfak kald\u0131. Hala \u00f6\u011freniyorum. Ama bir tek T\u00fcrkiye\u2019de \u2018d\u00fcnya mutfa\u011f\u0131\u2019 ve \u2018T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131\u2019 diye iki mutfak var. Mesela bir \u015fef \u2018Ben d\u00fcnya mutfa\u011f\u0131 \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum\u2019 diyor. Ben de \u2018Ba\u015fka hangi mutfaklar var?\u2019 diyorum. Bildi\u011fim kadar\u0131yla \u00e7ok k\u0131s\u0131tl\u0131 bir Mars mutfa\u011f\u0131 var.\u201d,Masterchef T\u00fcrkiye program\u0131nda Danilo Zanna ve Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya ile birlikte j\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapmas\u0131yla daha \u00e7ok tan\u0131nd\u0131.,Sivrio\u011flu \u201cBu milliyet\u00e7ili\u011fin \u015fekillendirdi\u011fi bir \u015fey galiba?" sorusunu ise \u015f\u00f6yle cevaplad\u0131: \u201cKesinlikle. T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131 ve d\u00fcnya mutfa\u011f\u0131, yok \u00f6yle bir \u015fey.\u201d,T\u00fcrkiye'nin ard\u0131ndan Avustralya'da da restoran i\u015fletmecili\u011fi yapan Sivrio\u011flu, ge\u00e7mi\u015ften g\u00fcn\u00fcm\u00fcze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet \u00f6d\u00fcl\u00fc gibi \u00e7ok dalda \u00f6d\u00fcl sahibi oldu. "Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitab\u0131 da bulunan Sivrio\u011flu, alan\u0131nda takip edilen isimlerden biri. ,YouTube \u00fczerinden yay\u0131nlanan bir programa konuk olan \u00fcnl\u00fc mutfak \u015fefi Somer Sivrio\u011flu, "T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en iyi \u00fc\u00e7 mutfa\u011f\u0131ndan biri\u201d iddias\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131n\u0131n d\u00fcnyada sayg\u0131 g\u00f6ren bir mutfak olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun b\u00fcy\u00fck oranda pazarlama eksi\u011finden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.