Somer Sivrioğlu'nun acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Masterchef\u2019in sevilen j\u00fcri \u00fcyesi Somer Sivrio\u011flu, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ac\u0131 kay\u0131pla sars\u0131ld\u0131. Somer \u015eef sosyal medya hesab\u0131ndan \u00fcz\u00fcc\u00fc haberi payla\u015ft\u0131. \r\n\r\n,TV8'in sevilen program\u0131 MasterChef ile tan\u0131nan Somer Sivrio\u011flu ald\u0131\u011f\u0131 ac\u0131 haberle y\u0131k\u0131ld\u0131., Somer \u015eef sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla \u00fcvey babas\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Somer \u015eef, \u00fcvey babas\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla duyurdu.,Sivrio\u011flu payla\u015f\u0131m\u0131nda, "D\u00fcnyadan ve hayat\u0131m\u0131n ortas\u0131ndan bir Alt\u0131n abi ge\u00e7ti ki! Art\u0131k ne d\u00fcnya ayn\u0131 d\u00fcnya, ne ben ayn\u0131 ben olabilirdim. \u0130yi ki be abim, iyi ki. Ba\u015f\u0131m\u0131z sa\u011f olsun.Bilen bilir; hika\u0302yeleri, maceralar\u0131, dost canl\u0131l\u0131\u011f\u0131, muhabbeti ve kalenderli\u011fiyle g\u00f6n\u00fcl adam\u0131 ALTIN'\u0131m\u0131z\u0131, babam\u0131z\u0131, abimizi, "saksa\u011fan"\u0131m\u0131z\u0131, "karbon"umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anaca\u011f\u0131z. I\u015f\u0131klar i\u00e7inde dinlensin, mekan\u0131 cennet olsun" ifadelerini kulland\u0131.,\u00d6te yandan ge\u00e7ti\u011fimiz nisan ay\u0131nda Danilo Zanna da \u0130talya'da ya\u015fayan babas\u0131n\u0131 kaybetmenin ac\u0131s\u0131yla sars\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,MasterChef T\u00fcrkiye program\u0131nda j\u00fcri \u00fcyesi olan \u015eef Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya'n\u0131n babas\u0131 Seyfettin Yal\u00e7\u0131nkaya da temmuz ay\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.