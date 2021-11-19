Son 6 asrın en uzun Ay tutulması gerçekleşti

Son 580 y\u0131l\u0131n en uzun ay tutulmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n,Tam 3 saat, 28 dakika, 23 saniye s\u00fcren tutulma s\u0131ras\u0131nda g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde g\u00f6rsel \u015f\u00f6len niteli\u011finde g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye'den g\u00f6r\u00fclemeyen tutulma, en net olarak ise Kuzey Amerika'da izlendi.\r\n,El Salvador'un ba\u015fkenti San Salvador'da, Kunduz ay\u0131 (Beaver Moon) olarak bilinen kas\u0131m dolunay\u0131 s\u0131ras\u0131nda 6 asr\u0131n en uzun Ay tutulmas\u0131 ya\u015fand\u0131.\r\n,S\u00f6z konusu Ay tutulmas\u0131 en son 1440 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti.\r\n,NASA bir sonraki uzun s\u00fcreli Ay tutulmas\u0131n\u0131n 8 \u015eubat 2669 tarihinde ger\u00e7ekle\u015fece\u011fini ve tutulman\u0131n 3 saat 30 dakika ve 2 saniye s\u00fcrece\u011fini bildirdi.\r\n,T\u00fcrkiye'den izlenemeyen, Kuzey ve G\u00fcney Amerika, Avustralya, Avrupa ve Asya'n\u0131n baz\u0131 b\u00f6lgelerinde g\u00f6zlemlendi.\r\n,\u0130\u015fte ay tutulmas\u0131 sonras\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan muhte\u015fem kareler...\r\n,.