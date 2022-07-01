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Türkiye Gazetesi

Son 6 aydır aralıksız düşüyor: Brent petrol kritik seviyenin altında! Düşüş pompaya yansıdı (1 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Son 6 aydır aralıksız düşüyor: Brent petrol kritik seviyenin altında! Düşüş pompaya yansıdı (1 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Rusya ile Ukrayna savaşıyla birlikte tarihi rekorlar kıran Brent petrolde düşüş başladı. Son 6 aydır sürekli olarak yükselişte olan Brent petrolde ateş söndü. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Brent petroldeki düşüşler, pompaya yansımaya başladı. Motorine gelen peş peşe indirimin ardından benzin ve otogazada indirim geliyor. Peki Brent petrol ne kadar, kaç dolar? Brent petrol düşüyor mu? Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? Benzin ve otogaza ne kadar indirim geliyor? İşte Brent petrolde son durum…

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