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Türkiye Gazetesi

Son bir yılda getirisi yüzde 100'ü aştı! Altın için kritik açıklama: Daha parlak günler uzak değil

Son bir yılda getirisi yüzde 100'ü aştı! Altın için kritik açıklama: Daha parlak günler uzak değil

Artan enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler karşısında varlıklarını korumak için yeni yöntemler arayanlar, gayrimenkul ve arazi satın almak ile sıfır araç alıp ikinci el olarak daha yüksek fiyata satmak gibi farklı yöntemlere başvuruyor. Tasarrufların nasıl değerlendirilebileceğini yorumlayan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, mevcut koşullarda en iyi yatırım aracının güvenli liman olan altın ve gümüş olacağını belirtti. Öngel, "Gram altın için dünya ekonomisindeki resesyon ihtimalinin güçlenmesi ile birlikte daha parlak günler uzak olmayacaktır" ifadesini kullandı.

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