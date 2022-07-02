SON DAKİKA: 3600 ek göstergede sıcak gelişme! Memurların yüzünü güldürecek: İşte yeni maaş ve ikramiye tablosu

SON DAKİKA: Milyonların beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Gelen Kurulu’nda yapılan oylama ile kabul edildi. Uygulamanın kabul edilmesiyle şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi 3000'i de geçerek 3600 olarak belirlendi. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, kimlere veriliyor? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası oluşan tablo...