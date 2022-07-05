Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında ibre yön değiştirdi! Benzine zam geliyor: 26 lirayı aşacak

Akaryakıt fiyatlarında son dakika! Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. Geçtiğimiz hafta ise benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti. Benzine gelecek olan zamla birlikte fiyatlar yeniden 26 liranın üzerine çıkacak. Peki benzine zam mı geliyor? Benzine ne kadar zam gelecek? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 5 Temmuz 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri…