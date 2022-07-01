Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında üst üste indirim! Motorinden sonra benzin ve LPG’ye indirim geliyor! 1 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları

SON DAKİKA: Döviz kurundaki düşüş ve Brent petroldeki gerileme akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklenen haberler ise peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde motorine iki günde 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinin ardından benzin ve LPG’ye indirim geliyor. Gelen indirim ile benzinin litresi 25 TL bandına kadar gerileyecek. Peki benzin ve otogaza indirim mi geliyor? Benzine ne kadar indirim gelecek? 1 Temmuz 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri…