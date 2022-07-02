SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yağmuru! Motorinden sonra LPG ve benzinde de fiyatlar değişti: 2 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Araç sahiplerini sevindirecek haberler peş peşe geldi. Motorine gelen indirimlerden sonra benzin ve LPG fiyatlarına da indirim geldi. Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylece benzin 25 lira seviyelerine, oto gaz ise 10 lira seviyelerine geriledi. Peki benzin ve LPG’ye ne kadar indirim geldi? Motorine indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatlarına indirim mi geldi? 1 litre benzin kaç TL? İşte 2 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları…