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Türkiye Gazetesi

Son dakika: Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Haziran 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Son dakika: Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Haziran 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta Cuma günü BDDK’nın açıklamaları sonrası düşüşe geçen altın fiyatları yeni haftayla birlikte toparlanma sürecine girdi. 1000 liranın üzerinde işlem gören gram altın 970 TL’ye kadar geriledi. Çeyrek altın ise 1600 liraya kadar düştü. Vatandaşlar ise ‘Altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları neden düşüyor? Gram altın ne kadar?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 28 Haziran 2022 tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Haziran Salı günü canlı altın fiyatları…

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