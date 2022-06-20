Son dakika: Altın fiyatları yükseliyor! 20 Haziran 2022 çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Dolar kurundaki hareketle yükselişe geçen gram altın bin 30 TL’ye dayandı. Vatandaşlar ise düğün sezonunun açılmasıyla ‘ Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?’ sorularını araştırmaya başladı. Fed’in faiz kararı düşüşe geçen altın fiyatları yeni haftayla beraber yükselişe geçti. Peki 20 Haziran 2022 Pazartesi günü cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve anlık altın fiyatları…