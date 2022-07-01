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Türkiye Gazetesi

Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçlü hesap ve formüller masada

Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçlü hesap ve formüller masada

Asgari ücret temmuz zammı için gözler bugün toplanacak olan komisyona döndü. İki gün üst üste asgari ücret zammı için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün karar için son kez bir araya gelecek. Komisyondan çıkan kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması, yeni rakamı da Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak, temmuz zammı ne kadar? 2022 yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüller ve ihtimaller...

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