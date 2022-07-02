Son dakika: Asgari ücret zammıyla birçok maaşlarda değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte kalem kalem değişen ücretler

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrette zam oranı belli oldu. Yeni asgari ücret net 5.500 lira oldu. Gelen zamla birlikte işsizlik maaşından yaşlılık ve engelli aylığına, rapor parasından staj ücretine kadar bütün gelirlerde arttı. Peki en düşük maaş ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücrete gelen zam maaş ücretlerini değiştirdi mi? İşte kalem kalem asgari ücret zammıyla birlikte değişen ücretler.