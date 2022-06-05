Son dakika: Emekli ve memur maaşı Temmuz’da ne kadar olacak? 5 aylık zam oranı resmen açıklandı: Temmuz zammı ne kadar olacak?

‘Memur ve emekli maaşlarına Temmuz’da ne kadar zam yapılacak?’ sorusu milyonlarca kişi tarafından araştırılmakta. Memur ve emekli maaşı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon yıllık 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Açıklanan veri ile ‘En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?’ soruları aranmaya başlandı. İşte milyonların merak ettiği memur enflasyon farkı, en düşük emekli ve memur maaşları hesabı…