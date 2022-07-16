Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Stopere Marcao'nun yerine ilk aday Nicolai Boilesen!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferlerin devam edeceğini söylerken eksik bölgeleri de belirtmişti. Takımın kilit isimlerinden olan Brezilyalı stoper Marcao'nun 12+3 milyon euro bedelle Sevilla'ya satılmasıyla stoper ihtiyacı ön plana çıktı. Başarılı stoperin yokluğunu gidermek için atağa geçen yönetim, Okan Buruk'un da onayını alarak bulunan aday için harekete geçti. Marcao'yu satan Galatasaray'ın stoper hattında Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakcı ikilisi dışında alternatifi kalmadı. Bu bölgeye iki takviye düşünen sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Jason Denayer ve Kaan Ayhan'la ilgileniyor. Ancak iki oyuncunun da maliyeti el yakıyor. Denayer ve Kaan transferlerinde rakibi çok olan Galatasaray, Kuzey'den sürpriz bir ismi gündemine aldı: Nicolai Boilesen. Vatandaşı Nelsson'la Danimarka Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Boilesen'in, kulübü Kopenhag ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki 1.86 boyundaki savunmacı solak ve kariyerinde bir dönem sol bek olarak da görev yaptı. Galatasaray'ın bir süre önce Boilesen ile temasa geçtiği ve Danimarka kulübü ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Maliyeti düşük olan deneyimli oyuncu, alternatif olarak listede tutuluyor.