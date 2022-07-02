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Türkiye Gazetesi

SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bugün hesaplara yatırılacak: 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bugün hesaplara yatırılacak: 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri için büyük gün geldi. Yaklaşık 12 milyon emeklinin ikramiye ödemeleri, aylık alma gününe göre 8 Temmuz'a kadar farklı tarihlerde gerçekleşecek. Peki 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Memur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? İşte 2022 emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin detayları…

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