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Türkiye Gazetesi

Son dakika: Milyonların beklediği rakamlar netleşti! Asgari ücrete en az… Gözler Erdoğan’ın yapacağı açıklamada

Son dakika: Milyonların beklediği rakamlar netleşti! Asgari ücrete en az… Gözler Erdoğan’ın yapacağı açıklamada

Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücrete zamda artık sona gelindi. Bugün toplanacak olan Kabine ile asgari ücrette gelecek olan zammın netleşmesi bekleniyor. Kritik toplantı öncesi milyonlarca çalışan ‘Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?’ sorularını araştırmaya başladı. Masada ise birkaç formül bulunuyor. Bu formüllerle asgari ücrete ara zam yapılması halinde 5 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Kabine toplantısı ne zaman? İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri…

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