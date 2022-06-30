SON DAKİKA: Milyonların gözü bugünkü toplantıda! Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Son dakika asgari ücret zammında rakamlar netleşiyor. Asgari ücrette ara zam için işçi-işveren bir araya geldi. Dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başkanlında gerçekleşen ilk toplantıda iki önemli karar alındı. Asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. Aynı zamanda Bakan Vedat Bilgin, bugün kararın verilebileceği mesajını verdi. % 20 artış olursa asgari ücret 5.104 TL'ye çıkacak. % 35 artarsa 5.742 TL'yi bulacak. Asgari ücrette 2022'nin ikinci düzenlemesine ilişkin karar sonrası yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Peki asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte masadaki rakamlar…