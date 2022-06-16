Son dakika: Motorine bir zam daha! Litresi 30 TL’yi aşacak (16 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Motorine bir zam daha geliyor! Dün gece yarısı motorine 1 lira 29 kuruşluk zam yapılmıştı. Yapılan zamla motorinin litresi 30 TL’ye dayandı ve gelen son dakika bilgisine göre bir zam daha kapıda. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, motorine 80 kuruşluk zam geliyor. Peki motorine zam var mı? Motorine zam geldi mi? Benzinin litresi kaç TL? 16 Haziran 2022 Perşembe günü LPG, benzin ve motorin ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri…