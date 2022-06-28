Son dakika: Motorine büyük indirim geliyor! Petrol ve kurdaki düşüş pompaya yansıyacak: Motorine indirim mi geliyor? (28 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve düşüş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki gerileme ve dolar kurundaki düşüşle birlikte motorine indirim gözüktü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Peki motorine indirim mi geliyor? Motorine ne zaman ve ne kadar indirim geliyor? Benzinin litresine zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2022 Salı LPG, benzin ve motorin ne kadar, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri…