Son dakika: Motorine indirim üstüne indirim geliyor! Fiyatlar daha da düşecek: 29 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber motorinin litresine gece yarısı 2 lira 50 kuruş indirim gelmişti. Gelen indirimle beraber motorin fiyatları tekrardan 30 TL’nin altına gerilemişti. Gelen indirimin ardından bir müjdeli haber daha geldi. Motorinde bugün yeniden 0.84 kuruşluk bir indirim bekleniyor. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşecek. Peki motorine indirim geldi mi? Motorine ne kadar indirim gelecek? Akaryakıta indirim geldi mi? 29 Haziran Çarşamba benzin, LPG ve motorin ne kadar, kaç TL?