BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Son dakika: Motorine indirim üstüne indirim geliyor! Fiyatlar daha da düşecek: 29 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika: Motorine indirim üstüne indirim geliyor! Fiyatlar daha da düşecek: 29 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber motorinin litresine gece yarısı 2 lira 50 kuruş indirim gelmişti. Gelen indirimle beraber motorin fiyatları tekrardan 30 TL’nin altına gerilemişti. Gelen indirimin ardından bir müjdeli haber daha geldi. Motorinde bugün yeniden 0.84 kuruşluk bir indirim bekleniyor. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşecek. Peki motorine indirim geldi mi? Motorine ne kadar indirim gelecek? Akaryakıta indirim geldi mi? 29 Haziran Çarşamba benzin, LPG ve motorin ne kadar, kaç TL?

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144