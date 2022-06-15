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Türkiye Gazetesi

Son dakika: Motorine zam kapıda! 30 liraya dayandı: 15 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika: Motorine zam kapıda! 30 liraya dayandı: 15 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Benzin ve motorine zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Dolar kurundaki hareketlilik ise akaryakıt fiyatlarını ateşledi. Gelen son dakika haberine göre, motorine bu gece yarısı 1 lira 27 kuruşluk zam geliyor. Peki benzin ve motorine zam var mı? Motorine ne kadar zam geliyor? 15 Haziran 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL?

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