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Türkiye Gazetesi

Son dakika: Petrol fiyatları düştü indirim gözüktü! Benzine indirim geliyor: Bu gece yarısı geçerli olacak (22 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Petrol fiyatları düştü indirim gözüktü! Benzine indirim geliyor: Bu gece yarısı geçerli olacak (22 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzin ve motorine gelen peş peşe gelen zamların ardından beklenen haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine indirim geliyor. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi? Benzine indirim mi geliyor? Motorinin litresi kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları…

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