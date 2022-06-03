Son dakika Trabzonspor haberi... Abdullah Avcı transferleri tek tek açıkladı; Oğuzhan...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları 2021-2022 sezonuna göre daha kaliteli bir kadro kurmak istediklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, "Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Sağ stoper, sol bek ve belki bir sağ bek alacağız. Merkez orta saha bakıyoruz. Gidenler ve gelenler olacak. Teklif gelen oyuncular olacak. Geçen seneden daha kaliteli bir kadro kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.