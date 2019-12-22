Son teknoloji robotlar Japonya'da görücüye çıktı

Tokyo Big Sight Kongre ve Sergi Merkezi'nde d\u00fczenlenen fuarda servis robotlar\u0131ndan end\u00fcstriyel robotlara, y\u00fczebilen hobi robotlar\u0131ndan oyuncak robotlara son teknoloji \u00fcr\u00fcn\u00fc y\u00fczlerce \u00fcr\u00fcn tan\u0131t\u0131ld\u0131.,End\u00fcstriyel robot sekt\u00f6r\u00fcnde bu y\u0131l lojistik ve ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k alan\u0131ndaki teknolojiler dikkat \u00e7ekerken, servis ve hizmet sekt\u00f6r\u00fcnde kullan\u0131lmak \u00fczere geli\u015ftirilen robotlar da merakl\u0131lar\u0131n be\u011fenisine sunuldu.,Resepsiyon g\u00f6revlisinden servis eleman\u0131na, market kasiyerinden baristaya kadar farkl\u0131 g\u00f6revler i\u00e7in \u00fcretilen ak\u0131ll\u0131 robotlar ziyaret\u00e7ilerden yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc.,Fuardaki farkl\u0131 robot teknolojilerini be\u011fendi\u011fini belirten \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi Asahi Hiragawa, "\u00dcniversitede robot teknolojileri \u00fczerine okudu\u011fum i\u00e7in fuar\u0131 g\u00f6rmek istedim. En \u00e7ok merak etti\u011fim ise n\u00fckleer enerji sekt\u00f6r\u00fcnde kullan\u0131lmak \u00fczere tasarlanan robotlar" \u015feklinde konu\u015ftu.,Japonya'da 1974 y\u0131l\u0131ndan bu yana iki senede bir d\u00fczenlenen Uluslararas\u0131 Robot Fuar\u0131 (IREX), 23. kez sekt\u00f6r profesyonellerine ve robot merakl\u0131lar\u0131na kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131.,Artan ya\u015fl\u0131 n\u00fcfus ve d\u00fc\u015f\u00fck do\u011fum oran\u0131 nedeniyle i\u015fg\u00fcc\u00fc temininde zorlanan Japonya'da ileride insanlar\u0131n yerine bir\u00e7ok sekt\u00f6rde yer alabilecek robotlar da fuarda g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kt\u0131.,2020 Tokyo Olimpiyatlar\u0131 ve Paralimpik Oyunlar\u0131'n\u0131n partneri olan teknoloji devi Toyota ise, olimpiyatlar i\u00e7in tasarlad\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel robotlar\u0131 fuarda tan\u0131tt\u0131.,\u00dcniversite \u00f6\u011frencisi Tokio Seki de, "Okuldan e\u011fitmenimiz g\u00f6rmemizi tavsiye etti. Alan\u0131mla ilgili oldu\u011fu i\u00e7in fuar\u0131 ziyaret etmek istedim" ifadelerini kulland\u0131.,Fiziksel olarak nesnelere ula\u015famayan ya\u015fl\u0131 ya da engelli ki\u015filere eri\u015fim kolayl\u0131\u011f\u0131 sa\u011flamay\u0131 hedefleyen insans\u0131 robot T-HR3 ve olimpiyatlar i\u00e7in \u00fcretilen maskot robotlar fuarda marifetlerini sergiledi.