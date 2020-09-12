Sonbahar kampanyaları belli oldu! İşte o fiyatlar...

\u00d6TV ayarlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan otomotiv markalar\u0131 yeni fiyat ve f\u0131rsatlarla sonbahara giriyor\r\n\r\n,\u00d6TV ayarlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan markalar eyl\u00fcl ay\u0131nda yeni ara\u00e7 fiyatlar\u0131 ve kredi oranlar\u0131 ile devreye giriyor. Bir\u00e7ok marka t\u00fcketicilerin ilgisini azaltmamak i\u00e7in cazip \u00f6deme se\u00e7enekleri devreye almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Eyl\u00fcl itibar\u0131yla start verilen kampanyalardan baz\u0131lar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,Fiat, Eyl\u00fcl ay\u0131 boyunca ge\u00e7erli olacak kampanyas\u0131 ile Fiat Egea Model Ailesi \u00fcyelerine 33 bin 300 TL\u2019lik pe\u015finat ve 2 bin 520 TL\u2019lik taksitlerle sahip olma imkan\u0131 veriyor. 500X SUV ve 500L modellerinde 5 bin TL\u2019lik takas indirim kampanyas\u0131 da ay boyunca s\u00fcrecek.\r\n\r\n,Opel Corsa Eyl\u00fcl ay\u0131nda s\u0131f\u0131r faiz imkan\u0131 ile sat\u0131lacak. Yeni Corsa\u2019ya Eyl\u00fcl ay\u0131nda, 45.000 TL kredi i\u00e7in 15 ayda y\u00fczde s\u0131f\u0131r faiz uygulan\u0131yor. Yeni Astra HB i\u00e7in de 60.000 TL\u2019ye 15 ay s\u0131f\u0131r faizli kredi se\u00e7ene\u011fi verilmekte.\r\n\r\n,Kia eyl\u00fcl ay\u0131nda Sportage, XCeed ve Niro modellerinde 100 bin TL\u2019ye 18 ay taksit ve y\u00fczde 0,89 faiz avantaj\u0131, Rio ve Stonic modellerinde ise 50 bin TL\u2019ye 18 ay y\u00fczde 0,89 faiz f\u0131rsat\u0131 sunuyor. Picanto modeli ise 40 bin TL\u2018ve 18 ay y\u00fczde 0,89 faizle sat\u0131l\u0131yor,Se\u00e7ili Citroen modellerine eyl\u00fcl ay\u0131nda 60.000TL i\u00e7in 20 ay % 0,99 faiz ile sahip olunacak. Citroen C5 Aircross SUV, 60.000TL i\u00e7in 20 ay % 0,99 faiz se\u00e7ene\u011fi ile sat\u0131\u015fa sunuluyor. Ayr\u0131ca t\u00fcm modellerde 3.000TL nakit al\u0131m indirimi C5 Aircross SUV al\u0131mlar\u0131nda ge\u00e7erli olacak.,Michelin, 1 Eyl\u00fcl itibariyle k\u0131\u015f d\u00f6nemi servis kampanyas\u0131n\u0131 ba\u015flatt\u0131. T\u00fcketiciler, 15 in\u00e7 ve \u00fcst\u00fc binek, 4X4 ve hafif ticari ara\u00e7 k\u0131\u015f, yaz ve CrossClimate \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131ndan tek seferde 4 adet lastik al\u0131mlar\u0131nda, 550 TL\u2019ye varan servis indirim kampanyas\u0131ndan faydalanacak.,Brisa, COVID-19 s\u00fcrecinde \u00fccretsiz ara\u00e7 dezenfeksiyon hizmeti veriyor. \u015eirket, salg\u0131nla m\u00fccadele i\u00e7in ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 bu hizmeti Eyl\u00fcl ay\u0131 boyunca \u00f6nc\u00fc markalar\u0131 Bridgestone, Lassa ve Otopratik ma\u011fazalar\u0131nda ara\u00e7 sahipleriyle bulu\u015fturacak.,Ticari ara\u00e7 markas\u0131 MAN, t\u00fcketicilere ilk \u00fc\u00e7 ay \u00f6demesiz ve 60 aya kadar vadeli \u00f6deme ko\u015fullar\u0131 ile ara\u00e7 sahibi olma f\u0131rsat\u0131 sunuyor. Kampanya ile MAN kamyon, otob\u00fcs ve hafif ticari ara\u00e7 sahibi olmak isteyenlere, 3 ay ertelemeli kredi imkan\u0131 sa\u011flan\u0131yor.,Continental yaz, k\u0131\u015f ve d\u00f6rt mevsim binek, 4x4 ve SUV lastik grubunda 500 TL\u2019ye varan yeni indirim kampanyas\u0131na start verdi. 31 Aral\u0131k\u2019a kadar ge\u00e7erli kampanya kapsam\u0131nda 16 ve 17 in\u00e7 binek, 4x4 ve SUV grubu lastiklerinde en az 2 adet lastik al\u0131m\u0131nda 200 TL, 4 adet lastik al\u0131m\u0131nda ise 400 TL indirim sunuluyor.,Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler i\u00e7in 240.000 TL krediye 12 aya kadar %1,09 faiz oran\u0131 sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA i\u00e7in ise Eyl\u00fcl ay\u0131na \u00f6zel olarak 270.000 TL i\u00e7in 36 ay %1,29 faizli kredi imkan\u0131 verilmekte. Hafif ticari Vito almak isteyenlere Mercedes-Benz Kasko tercih etti\u011fi takdirde 150.000 TL kredi i\u00e7in, 24 ay vade ve %0,99 faiz avantaj\u0131 sunuluyor