Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2022’nin finale kalan fotoğrafları

10 ayr\u0131 kategoride yap\u0131lacak yar\u0131\u015fta finalde yar\u0131\u015facak foto\u011fraflar belirlendi.,Her sene yap\u0131lan ve b\u00fcy\u00fck ses getiren Sony D\u00fcnya Foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131k \u00d6d\u00fclleri\u2019nde sona yakla\u015f\u0131ld\u0131.,\u00d6d\u00fcl kazanan foto\u011fraflar 12 Nisan\u2019da a\u00e7\u0131klanacak ve 13 Nisan-2 May\u0131s aras\u0131nda Londra\u2019da Somerset House\u2019ta sergilenecek.\r\n\r\n,Yar\u0131\u015fma i\u00e7in d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131ndan 340.000 foto\u011fraf g\u00f6nderildi. J\u00fcri Ba\u015fkan\u0131 Mike Trow, "Sony D\u00fcnya Foto\u011fraf \u00d6d\u00fclleri 2022 finalistleri ve k\u0131sa listesi, her zamankinden daha \u00e7e\u015fitli, zorlu ve inan\u0131yorum ki, her zamankinden daha g\u00fc\u00e7l\u00fc\u201d dedi.,Yar\u0131\u015fmada, foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n teknik becerilerinin yan\u0131 s\u0131ra \u201c\u00e7a\u011fda\u015f konulara \u00f6zg\u00fcn yakla\u015f\u0131mlar\u0131\u201d g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nacak.