Sosyal medya bunu konuşuyor! Göl buz tutunca bakın nasıl poz verdiler...

Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n k\u0131y\u0131 kesimlerde ya\u011fmur, i\u00e7 ve y\u00fcksek kesimlerde karla kar\u0131\u015f\u0131k ya\u011fmur ve kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 \u015feklinde olmas\u0131 bekleniyor. ,Bayburt'ta gece en d\u00fc\u015f\u00fck hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 eksi 12 derece, Demir\u00f6z\u00fc\u2019nde 10 ve Ayd\u0131ntepe\u2019de eksi 14 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 8 santimetre oldu\u011fu Kop Kayak Merkezinde de en d\u00fc\u015f\u00fck hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 eksi 17 derece oldu. (\u0130HA),\u00d6te yandan Meteoroloji 11. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi'nde havan\u0131n par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, b\u00f6lge genelinin aral\u0131kl\u0131 ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,Gece saatlerinde hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 15\u2019lere d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Bayburt\u2019ta G\u00f6k\u00e7edere G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn y\u00fczeyi buz tuttu. G\u00f6l\u00fcn k\u0131y\u0131s\u0131na giden vatanda\u015flar doyumsuz manzarada bol bol foto\u011fraf \u00e7ektirdi, buz tutan g\u00f6l \u00fczerinde y\u00fcr\u00fcme keyfi ya\u015fad\u0131.,S\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n mevsim normallerinde seyretti\u011fi b\u00f6lgede r\u00fczgar\u0131n bat\u0131 ve kuzeybat\u0131 y\u00f6nlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.,So\u011fuk havan\u0131n etkili oldu\u011fu Bayburt'ta G\u00f6k\u00e7edere G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn y\u00fczeyi buz tuttu. Vatanda\u015flar donan g\u00f6l\u00fcn \u00fczerinde y\u00fcr\u00fcy\u00fcp, foto\u011fraf \u00e7ektirdi.,Sosyal medya bunu konu\u015fuyor! G\u00f6l buz tutunca bak\u0131n nas\u0131l poz verdiler...