Sosyal medya paylaşımlarına dikkat: Bu fotoğraftan sonra havaya uçuruldular

,.,B\u00f6lgede grubun karargah\u0131n\u0131n bulundu\u011funu belirleyen top\u00e7ular, ABD yap\u0131m\u0131 HIMARS roketleriyle b\u00f6lgeyi bombalad\u0131.,B\u00f6lgeyi belirleyen top\u00e7ular roketle bombalad\u0131lar.\r\n,Luhansk b\u00f6lgesindeki Popasna\u2019da \u00e7ekilen foto\u011frafta caddenin isminin bulundu\u011fu tabela Ukrayna ordusundaki top\u00e7ular\u0131n g\u00f6z\u00fcnden ka\u00e7mad\u0131. ,\u00d6nce sald\u0131r\u0131da \u00f6lenler aras\u0131nda Wagner Grubu\u2019nun patronu Yevgeny Prigozhin'in (61) de oldu\u011fu a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f, daha sonra onun sald\u0131r\u0131dan k\u0131l pay\u0131 farkla kurtuldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.,Rusya ordusunun propagandas\u0131n\u0131 yapmak \u00fczere Ukrayna\u2019da bulunan sava\u015f muhabiri Serhiy Sreda, Wagner Grubu\u2019ndaki paral\u0131 askerlerin foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekip sosyal medyada payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Sald\u0131r\u0131da onlarca paral\u0131 askerin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi. ,Ukrayna\u2019da keskin g\u00f6zl\u00fc top\u00e7ular cadde isminin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc f\u0131rsat\u0131 ka\u00e7\u0131rmad\u0131. B\u00f6lgeyi belirleyen top\u00e7ular roketle bombalad\u0131lar.\r\n