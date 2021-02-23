Sosyal medyada görüp denedi, bir anda talep yağdı! Türkiye'de tek

Denizli\u2019de ya\u015fayan 33 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fcrkan \u015eakar, 10 y\u0131ld\u0131r fayans ve seramik i\u015f\u00e7ili\u011fi ile u\u011fra\u015f\u0131yor. Bo\u015f vakitlerinde sosyal medyada zaman ge\u00e7iren \u015eakar, \u00c7inlilerin fayanslar ile yapt\u0131\u011f\u0131 3 boyutlu fayans d\u00f6\u015femelerini g\u00f6r\u00fcnce kendisi de yapmaya karar verdi.,\u0130nternet \u00fczerinde T\u00fcrkiye\u2019de 3 boyutlu fayans yapan ki\u015fileri ara\u015ft\u0131ran \u015eakar\u2019\u0131n bu giri\u015fimi sonu\u00e7suz kald\u0131. T\u00fcrkiye\u2019de ilk yapan olma \u00f6zelli\u011fine sahip oldu\u011funu belirten \u015eakar\u2019\u0131n bir haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sonucu ise g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Kendi sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden son halinin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015fan \u015eakar\u2019a yurdun d\u00f6rt bir yan\u0131ndan teklif gelmeye ba\u015flad\u0131.,Sosyal medyada \u00c7inlilerden g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc denedi, bir anda talep ya\u011fd\u0131! T\u00fcrkiye'de tek... \u0130\u015fte detaylar,Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131n sonucunda T\u00fcrkiye\u2019de 3 boyutlu fayans d\u00f6\u015femecili\u011fi yapan\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi\u011fini s\u00f6yleyen G\u00fcrkan \u015eakar, \u201c10 y\u0131ld\u0131r seramik i\u015fini yap\u0131yorum. Merak sard\u0131m 3 boyutlu fayansa ve \u00c7inlilerin yapabildi\u011fini g\u00f6rd\u00fcm. ,T\u00fcrkiye\u2019de yapabilen yok, iddia ediyorum ve daha \u00f6nce g\u00f6rmedim. Sosyal medyada yaparlarken g\u00f6rd\u00fcm. Nas\u0131l yap\u0131l\u0131r diye izledim. 6 g\u00fcn boyunca gece g\u00fcnd\u00fcz d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. \u0130lk \u00f6nce \u00e7ap par\u00e7alar\u0131n\u0131 kesmeyi \u00f6\u011frendim. Kestikten sonra tek tek i\u015faretleyerek fayans\u0131 elde ettim. Kendi sosyal medyamda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in yo\u011fun talep oldu. Baya isteyenler oldu yapal\u0131m diye. En k\u0131sa s\u00fcrede tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131z\u201d dedi. (\u0130HA)