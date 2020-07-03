Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu

Tayvan\u2019da ba\u015flayan bir hizmet k\u0131sa s\u00fcrede bir sosyal medya ak\u0131m\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,K\u00fcresel salg\u0131n nedeniyle u\u00e7u\u015flar durma noktas\u0131na geldi. Tayvan'da ise seyahat etmeyi \u00f6zleyenler i\u00e7in ilgin\u00e7 bir hizmet devreye girdi.,Koronavir\u00fcs nedeniyle seyahat edemeyenler d\u00fczenlenen sahte u\u00e7u\u015flara yo\u011fun ilgi g\u00f6steriyor.,Tayvan'\u0131n ba\u015fkenti Taipei'deki Song\u015fan Havaliman\u0131\u2019nda ger\u00e7ekle\u015fen sahte u\u00e7u\u015flar k\u0131sa s\u00fcrede \u00f6zellikle sosyal medyada g\u00fcn\u00fcn konusu oldu.,Havaliman\u0131 yetkilileri salg\u0131n boyunca seyahat edemeyen vatanda\u015flar i\u00e7in sahte u\u00e7u\u015f uygulamas\u0131n\u0131 devreye soktu.,U\u00e7u\u015fa ra\u011fbet \u00fcst d\u00fczeydeydi. 60 ki\u015fi kapasiteli sahte u\u00e7u\u015fta yer alabilmek i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 7 bin ki\u015fi ba\u015fvurdu.,U\u00e7akta kendine yer bulabilenler olduk\u00e7a mutluydu. Sahte u\u00e7u\u015fa kat\u0131lanlara hostesler koronavir\u00fcsten korunma yollar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,Havaliman\u0131 bu aktiviteyi k\u00fcresel koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6nlemlerin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in d\u00fczenledi.,S\u00f6z konusu hizmet i\u00e7in ilk g\u00fcn 7 binin \u00fczerinde ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131.,Tayvan g\u00f6rece k\u00fcresel salg\u0131ndan \u00e7ok etkilenmese de s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 mart\u0131n ortas\u0131ndan bu yana kapatm\u0131\u015f durumda.,2020'nin ilk 5 ay\u0131nda hava yolu kullanan yolcular\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n y\u00fczde 64 azald\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.