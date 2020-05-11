Sosyal mesafeli 'sahur halayı' renkli görüntüler oluşturdu

\u00dclke genelinde oldu\u011fu gibi Elaz\u0131\u011f'da da vatanda\u015flar, koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda evde kalmaya ve sosyal mesafeye dikkat ediyor. Kentte t\u00fcm kurumlar \u00fczerine d\u00fc\u015fen g\u00f6revi yaparken, sosyal etkinlikler de d\u00fczenleniyor.,Y\u0131llard\u0131r mahalle gelene\u011fi olan sahur halay\u0131n\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Sarayatik Mahalle Muhtar\u0131 Ayta\u00e7 \u015eahino\u011flu, \u201cKorona vir\u00fcs\u00fcnden dolay\u0131 bu y\u0131l yapamam\u0131\u015ft\u0131k.,D\u00fcnyay\u0131 saran bir vir\u00fcsle m\u00fccadele edildi\u011fini aktaran yerel sanat\u00e7\u0131 \u00d6mer \u00c7\u00f6pan ise, \u201cY\u00fcz y\u0131llard\u0131r geleneklerimiz var. sahurlarda davullar gelir halaylar \u00e7ekilirdi. \u00d6zlenen bir tablo vard\u0131.,50 g\u00fcnd\u00fcr d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kamayan ki\u015filer vard\u0131. Halaylar\u0131 yan yana oynamayal\u0131m araya mesafe koyarak halay \u00e7ekelim\u201d diye konu\u015ftu.,Sosyal mesafeyi koruyarak mahalle sokaklar\u0131nda belediyenin bize verdi\u011fi otob\u00fcsle gezdik. Vatanda\u015flar bizlere balkonlar\u0131nda e\u015flik etti. Bir nebze de olsa bug\u00fcn insanlar ne\u015felendi. Bu anlaml\u0131 g\u00fcnde anneler g\u00fcn\u00fcn m\u00fcnasebetiyle de onlara arma\u011fan olsun. Ya\u015fl\u0131lar\u0131m\u0131z d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kam\u0131yordu. Onlar i\u00e7in g\u00fczel bir ne\u015fe oldu\u201d dedi.,Ge\u00e7mi\u015ften bu g\u00fcne kadar gelen bir gelenek oldu\u011funu belirten mahalle sakini Mahmut D\u00f6ner de "Bu y\u0131l vir\u00fcsten dolay\u0131 bunu kutlayamam\u0131\u015ft\u0131k. Bizim i\u00e7imizde kalm\u0131\u015ft\u0131. Mahallemiz ad\u0131na g\u00fczel bir etkinlik oldu. Bu gelene\u011fi her zaman yapaca\u011f\u0131z\u201difadelerini kulland\u0131.,Bu kapsamda belediyenin tur otob\u00fcs\u00fc davul ve klarnet e\u015fli\u011finde sokak sokak gezerek gelenek haline gelen sahur davulcular\u0131n\u0131n g\u00f6revini yapt\u0131. Davul ve klarnetin sesini duyan vatanda\u015flar balkonlara \u00e7\u0131karak m\u00fczi\u011fe e\u015flik etti, her y\u0131l geleneksel hale gelen sahur halay\u0131 ise sosyal mesafeye uyularak \u00e7ekildi. Ne\u015feli anlar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 etkinlikte, evde kal \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131 da yap\u0131ld\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,Elaz\u0131\u011f'da tur otob\u00fcs\u00fcyle sahurda sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip sayesinde y\u0131llard\u0131r s\u00fcren sahur halay\u0131 gelene\u011fi bozulmad\u0131, sosyal mesafeye uyularak \u00e7ekildi.