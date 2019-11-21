Soydukları 18 evde utanmadan kahve içtiler!

Ketenli k\u00f6y\u00fc muhtar\u0131 Yahya Balc\u0131, h\u0131rs\u0131zlar\u0131n k\u00f6y\u00fcn giri\u015finde bulunan kamera sayesinde tespit edildiklerini belirterek, "A\u011fa\u00e7 motorlar\u0131, tak\u0131m aletleri gibi malzemelerimiz \u00e7al\u0131nd\u0131. Tahmini bizim k\u00f6yde 15-20 bin civar\u0131nda bir kayb\u0131m\u0131z var. Bir kutu haz\u0131r kahveyi al\u0131p h\u0131rs\u0131zl\u0131k i\u00e7in gittikleri di\u011fer evde i\u00e7mi\u015fler.,Rize merkeze ba\u011fl\u0131 Ketenli k\u00f6y\u00fc ve \u00e7evresinde 18 eve giren h\u0131rs\u0131zlar, vatanda\u015flar\u0131n tar\u0131m malzemelerini \u00e7ald\u0131. A\u011fa\u00e7 motorlar\u0131, ot bi\u00e7me makineleri, televizyon gibi de\u011ferli malzemeleri \u00e7alan h\u0131rs\u0131zlar\u0131n pi\u015fkinlikleri ise yok art\u0131k dedirtti. Girdikleri evde kahve yap\u0131p i\u00e7en h\u0131rs\u0131zlar, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan \u00e7ald\u0131klar\u0131 e\u015fyalar\u0131 satmak \u00fczereyken yakaland\u0131.,Akta\u015f, Velik\u00f6y, Akp\u0131nar, P\u0131narba\u015f\u0131 k\u00f6ylerinde toplamda 18 eve girmi\u015fler. Bizim burada en b\u00fcy\u00fck \u015f\u00fcphemiz bu k\u00f6ylerden birileri bunlara yard\u0131m etmi\u015f mi? \u015eu anda h\u0131rs\u0131zlar jandarma ekipleri taraf\u0131ndan yakaland\u0131. Baz\u0131 aletler evlerinden \u00e7\u0131kt\u0131 fakat hala bulunamayan malzemeler var, onlar\u0131 kime satt\u0131klar\u0131 belli de\u011fil. Savc\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kacaklar, b\u00fcy\u00fck ihtimalle onlarda bulunacaklar\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Evi soyulan Nazm\u0131 Yaz\u0131c\u0131 ise, \u00fc\u00e7 kez evine h\u0131rs\u0131zlar\u0131n girdi\u011fini belirtti. Yaz\u0131c\u0131, "\u00dc\u00e7 defa soyuldu evim, sonuncuda bunlar\u0131 yakalatt\u0131k. Bundan sonraki karar devletimize kalm\u0131\u015ft\u0131r fakat bunlar hemen \u00e7\u0131kar diyorlar. ,Bunlar\u0131 sal\u0131pta insanlar\u0131n ba\u015f\u0131na bela etmesinler, cezalar\u0131n\u0131 \u00e7eksinler. Bizim halimizi g\u00f6r\u00fcyorsunuz. Kendimizden k\u0131s\u0131p \u00e7ift\u00e7i oldu\u011fumuz i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z malzemelerimizi hep \u00e7ald\u0131lar\u201d dedi. (\u0130HA),Rize\u2019de 18 k\u00f6y evine giren h\u0131rs\u0131zlar, \u00e7ald\u0131klar\u0131 tar\u0131m makinelerini satmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yakaland\u0131. Soba yanmayan evleri soyan h\u0131rs\u0131zlar\u0131n evlerde kahve yap\u0131p i\u00e7tikleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.