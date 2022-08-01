Sözde amcasından tehdit mesajları alan Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal mahkemeye koştu

Gülüşüyle seyircilerin hafızasında yer edinen Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000’de uçakta geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Usta ismin çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal kendisini amcası olarak tanıtıp insanları dolandıran kişiyle davalık oldu. Soluğu mahkemede alan Ali Sunal “Bizim bu isimde amcamız yok. Babam üzerinden bu tip olayların yapılması bizi derinden üzüyor” dedi.