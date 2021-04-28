Sözleşmesi bitiyordu: Fatih Terim yeni sezon için kararını verdi

Galatasaray'da may\u0131s ay\u0131nda yap\u0131lacak ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imi her ge\u00e7en g\u00fcn daha \u00e7ok konu\u015fulurken teknik direkt\u00f6r Fatih Terim ile ilgili de soru i\u015faretleri bitmiyor.,Bir ay sonra bitecek s\u00f6zle\u015fmesinde art\u0131 3 y\u0131ll\u0131k uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, g\u00f6reve gelecek y\u00f6netime g\u00f6re yol haritas\u0131n\u0131 belirleyecek.,Kul\u00fcbeyi ve tak\u0131m\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131racak. \u0130\u015fte Fatih Terim'in gelecek sezon i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc yol haritas\u0131.,29 May\u0131s'taki se\u00e7imi bekleyen Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, yeni g\u00f6reve gelecek ba\u015fkan ve y\u00f6netime g\u00f6re karar\u0131n\u0131 verecek.,Camian\u0131n ileri gelenleri \u0130mparator'a ba\u015fkan adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda bask\u0131 yapsa da Fatih Terim'in bu d\u00f6nemde b\u00f6yle bir d\u00fc\u015f\u00fcncesi yok.,1 ay sonra bitecek s\u00f6zle\u015fmesinde art\u0131 3 y\u0131l opsiyon olan ve teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011fe devam etmek isteyen Terim, ba\u015fkan Mustafa Cengiz ve mevcut y\u00f6netim d\u0131\u015f\u0131nda bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmaya s\u0131cak bak\u0131yor.,Antalya'da 1-0 kazand\u0131ktan sonra "Ailem, dostlar\u0131m ve Galatasaray'a g\u00f6re bir \u00fc\u00e7gen kurdum ve 50 y\u0131ld\u0131r bu \u00fc\u00e7gende ya\u015f\u0131yorum. Hayat\u0131m\u0131n sonuna kadar bu \u00fc\u00e7gen i\u00e7inde kalaca\u011f\u0131m'' diyen Fatih Terim, yeni sezon planlamas\u0131n\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131.,Teknik heyette de\u011fi\u015fiklik d\u00fc\u015f\u00fcnen \u0130mparator'un scout ekibinin \u00f6nerisiyle al\u0131nan Yedlin'den hi\u00e7 memnun kalmad\u0131\u011f\u0131 ve g\u00f6reve devam etmesi halinde transferde daha aktif rol oynayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.