Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti

.,\u00d6te yandan spor salonu yetkilileriyse konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapmak istemediklerini belirtti.\r\n,Torununun asker olma hayalinin oldu\u011funu belirten \u00d6zta\u015f, \u201cEvim olsa evi sataca\u011f\u0131m ama evimde yok. Asker olmak istiyordu, hayali vard\u0131. Askeriyeye ba\u015fvurdu, spor salonunda bu hale geldi. Asker olup seni bu k\u00fcmesten \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131m diyordu ama olmad\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Anneanne \u00d6zta\u015f, \u201cTorunum benimle ya\u015f\u0131yor. Kilo olmak i\u00e7in protein tozu i\u00e7ti. Spor salonuna her g\u00fcn 15 lira para vererek protein tozu i\u00e7meye ba\u015flad\u0131. 13 g\u00fcn sonra k\u00f6t\u00fcle\u015fmeye ba\u015flad\u0131. 14. G\u00fcnde kalbini tutmaya ba\u015flad\u0131 ve hastaneye kald\u0131rd\u0131k. Ondan sonra el ve aya\u011f\u0131 fel\u00e7 oldu, topallamaya ba\u015flad\u0131. Balcal\u0131 Hastanesi\u2019ne g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm, oraya da y\u00fcr\u00fcyerek girdi, sedyeyle \u00e7\u0131kt\u0131. Yemekten de kesildi. H\u00fcseyin \u00f6lecek diye korkuyorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,19 bin liraya torununun iyile\u015fece\u011fini s\u00f6yleyen Selma \u00d6zta\u015f, \u201cDoktorlar d\u00fczelip d\u00fczelmeyece\u011fiyle ilgili bir \u015fey s\u00f6ylemiyorlar. \u00d6zel bir hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm. Onlar da 19 bin lira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda tedavi olabilece\u011fini s\u00f6yledi. 19 bin liray\u0131 ben nereden bulay\u0131m. Ayaklar\u0131 kitleniyor ve daha k\u00f6t\u00fc oluyor. Hay\u0131rseverlerden yard\u0131m bekliyorum. \u015eu \u00e7ocu\u011fumu aya\u011fa kald\u0131rs\u0131nlar, ba\u015fka bir \u015fey istemiyorum. Ben bir \u015fey istemiyorum, hastaneye \u00f6desinler paray\u0131\u201d dedi.\r\n,Adana'da anne ve babas\u0131 y\u0131llar \u00f6nce bo\u015fanan ve 1 ya\u015f\u0131ndan bu yana anneannesi Selma \u00d6zta\u015f (70) ile ya\u015fayan 19 ta\u015f\u0131ndaki H\u00fcseyin \u00d6mer U\u011furludo\u011fan, asker olma hayaliyle kilo almak i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz ay spor salonuna kaydoldu. Spor salonu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, iddiaya g\u00f6re, U\u011furludo\u011fan\u2019a kilo almas\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rmak i\u00e7in spor salonunda sat\u0131lan protein tozunu \u00f6nerdi. Yakla\u015f\u0131k 13 g\u00fcn boyunca bu tozu kullanan U\u011furludo\u011fan, 14. g\u00fcn fenala\u015farak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Hastanede yap\u0131lan tetkikler sonucu \u00d6zta\u015f\u2019a torununun kulland\u0131\u011f\u0131 protein tozunun beynine zarar verdi\u011fi ve bu nedenle fel\u00e7 kald\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylendi. Torunu yata\u011fa ba\u011f\u0131ml\u0131 kalan anneanne, g\u00f6zya\u015flar\u0131yla yard\u0131m istedi.\r\n,Adana'da gitti\u011fi spor salonunda kulland\u0131\u011f\u0131 protein tozu nedeniyle fel\u00e7 kald\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen gencin anneannesi, g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde torunu i\u00e7in yard\u0131m istedi.