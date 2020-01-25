Sporcular ve kulüplerden Elazığ'daki deprem için paylaşımlar!

OZAN TUFAN,Elaz\u0131\u011f'da meydana 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem sonras\u0131nda futbolcular ve kul\u00fcpler payla\u015f\u0131mlarda bulundu. \u0130\u015fte yap\u0131lan payla\u015f\u0131mlar...,MEL\u0130H MAHMUTO\u011eLU,SAL\u0130H U\u00c7AN ,CENK TOSUN,YUSUF YAZICI,MERT HAKAN YANDA\u015e,N\u0130HAT KAHVEC\u0130,OLCAY \u015eAHAN,CED\u0130 OSMAN,FURKAN KORKMAZ,UMUT MERA\u015e,NUR\u0130 \u015eAH\u0130N,OKAY YOKU\u015eLU,GALATASARAY SPOR KUL\u00dcB\u00dc,BE\u015e\u0130KTA\u015e J\u0130MNAST\u0130K KUL\u00dcB\u00dc,BA\u015eAK\u015eEH\u0130R FUTBOL KUL\u00dcB\u00dc,TRABZONSPOR,FENERBAH\u00c7E SPOR KUL\u00dcB\u00dc,T\u00dcRK\u0130YE FUTBOL FEDERASYONU,\u00c7A\u011eLAR S\u00d6Y\u00dcNC\u00dc,MERT \u00c7ET\u0130N,BB ERZURUMSPOR,U\u011eURCAN \u00c7AKIR,ultrAslan,ANADOLU EFES SPOR KUL\u00dcB\u00dc,\u00e7Ar\u015f\u0131,MESUT \u00d6Z\u0130L