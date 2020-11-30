Spotify'a 'hikayeler' özelliği geliyor

\u0130lk olarak Snapchat ile kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan ve Instagram ile bir hayli pop\u00fclerle\u015fen hikayeler \u00f6zelli\u011fi \u015fimdi de Spotfy'a geliyor.,\u0130lk olarak Snapchat taraf\u0131ndan kullan\u0131ma sunulan 'hikayeler' \u00f6zelli\u011fi, dijital d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kopyalanan \u00f6zelliklerinden biri haline geldi.,Facebook'un Snapchat'ten esinlenerek Instagram'a entegre etti\u011fi \u00f6zellik son olarak mikro blog platformu Twitter'da kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Engadget'ta yer alan habere g\u00f6re, Twitter\u2019\u0131n ard\u0131ndan Spotify da kendi hikayeler altyap\u0131s\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yor. ,\u0130sve\u00e7 merkezli online m\u00fczik ak\u0131\u015f servisi Spotify'daki hikayeler \u00f6zelli\u011fi \u015fimdilik \u00e7alma listelerinin i\u00e7erisinde yer al\u0131yor. ,Ancak \u015firkete yak\u0131n kaynaklara g\u00f6re, s\u00f6z konusu \u00f6zellik kullan\u0131ma sunuldu\u011funda ana sayfada konumland\u0131r\u0131lacak. (NTV)