Srebrenitsa Soykırımı 26'ncı yılında...

Dzaferovic, insanlar\u0131n, "Srebrenitsa'n\u0131n h\u00fcz\u00fcn vadisi" Poto\u00e7ari'de \u00f6mr\u00fcn\u00fcn sonuna dek susabilece\u011fine i\u015faret ederek, "Bu sessizlik, 11 Temmuz'un hat\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131 ac\u0131, korku ve k\u00f6t\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne verilebilecek en uygun kar\u015f\u0131l\u0131kt\u0131r." diye konu\u015ftu.\r\nSoyk\u0131r\u0131m\u0131n hat\u0131rlat\u0131lmas\u0131 ve unutulmas\u0131na izin verilmemesi gerekti\u011fini savunan Dzaferovic, "Elimizden ba\u015fka bir \u015fey gelmiyor. Bu, soyk\u0131r\u0131m kurbanlar\u0131na ve gelecek nesillere borcumuzdur." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n,Temmuz 1995'te ya\u015fanan soyk\u0131r\u0131m\u0131n tek hedefinin 8 binden fazla insan\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Dzaferovic, "Soyk\u0131r\u0131m\u0131n hedefi, bu insanlar\u0131n soylar\u0131n\u0131n kurutulmas\u0131, ailelerinin kimsesiz ve savunmas\u0131z b\u0131rak\u0131lmas\u0131, s\u00fcrg\u00fcn edilmesi ve bu b\u00f6lgede ya\u015fayan Bo\u015fnaklar\u0131n asla toparlanamamas\u0131yd\u0131." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Soyk\u0131r\u0131mda 56 yak\u0131n\u0131n\u0131 kaybeden Srebrenitsal\u0131 anne Kada Hotic, yap\u0131lan t\u00fcm zul\u00fcmlere \u015fahitlik etti\u011fini s\u00f6yleyerek, "K\u00fc\u00e7\u00fck kapal\u0131 alanlara kapat\u0131ld\u0131k. \u0130nsanlar t\u00fcfek ve silahlardan ka\u00e7t\u0131. \u00c7at\u0131s\u0131 olan her yer insan doluydu. Yollar S\u0131rplar\u0131n kontrol\u00fcndeydi. 11 Temmuz 1995'te de en sevdiklerimizden sonsuza kadar ayr\u0131ld\u0131k." dedi.\r\n\r\n,Anma t\u00f6reninin ard\u0131ndan kat\u0131l\u0131mc\u0131lar eski fabrikan\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda bulunan ve soyk\u0131r\u0131m kurbanlar\u0131n\u0131n defnedildi\u011fi Poto\u00e7ari An\u0131t Mezarl\u0131\u011f\u0131'na ge\u00e7ti.\r\n\r\n\u00d6\u011fleden sonra k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 19 soyk\u0131r\u0131m kurban\u0131 daha ebedi huzura kavu\u015facak.\r\n\r\nPoto\u00e7ari An\u0131t Mezarl\u0131\u011f\u0131'na bug\u00fcne kadar 6 bin 652 soyk\u0131r\u0131m kurban\u0131 defnedilirken, bug\u00fcnk\u00fc cenaze t\u00f6reninin ard\u0131ndan bu say\u0131 6 bin 671'e y\u00fckselecek.,Bosna Hersek'in do\u011fusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te ya\u015fanan soyk\u0131r\u0131m\u0131n 26'nc\u0131 y\u0131l\u0131 dolay\u0131s\u0131yla anma program\u0131 d\u00fczenlendi.\r\n,Dzaferovic, Srebrenitsa'daki soyk\u0131r\u0131m\u0131n, Bosnal\u0131 S\u0131rplar\u0131n siyasi hedeflerinin \u00fcr\u00fcn\u00fc oldu\u011funu, nihai hedefin S\u0131rbistan ile s\u0131n\u0131rlar\u0131n ortadan kald\u0131r\u0131larak "B\u00fcy\u00fck S\u0131rbistan" ideolojisinin hayata ge\u00e7irilmesi oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\nSoyk\u0131r\u0131m\u0131n, sa\u011f kurtulmay\u0131 ba\u015faran Srebrenitsal\u0131lar, yapt\u0131klar\u0131n\u0131 itiraf eden S\u0131rp askerler ve kurbanlar\u0131n cesetlerinin saklanmas\u0131nda g\u00f6rev alanlar taraf\u0131ndan da kan\u0131tland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Dzaferovic, uluslararas\u0131 mahkemelere, verdikleri kararlar\u0131n arkas\u0131nda durmalar\u0131 ve soyk\u0131r\u0131m\u0131n inkar edilmesine engel olmalar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\nPrograma video mesajla kat\u0131lan Avrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonunun Kom\u015fuluk ve Geni\u015flemeden Sorumlu \u00dcyesi Oliver Varhelyi de sivillerin kendini g\u00fcvende hissettikleri BM \u00fcss\u00fcnde \u00f6l\u00fcmle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "AB, soyk\u0131r\u0131m\u0131n durdurulmas\u0131 noktas\u0131ndaki sorumlulu\u011funu unutmad\u0131. Her y\u0131l soyk\u0131r\u0131m\u0131n tekrarlanmamas\u0131 mesaj\u0131n\u0131 g\u00f6ndermeye devam ediyoruz." dedi.\r\n\r\nVarhelyi, su\u00e7lular\u0131n cezas\u0131z kalmad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret ederek, "\u0130ki uluslararas\u0131 mahkeme, ya\u015fananlar\u0131 soyk\u0131r\u0131m olarak nitelendirdi. Bizim i\u00e7in soyk\u0131r\u0131m\u0131n inkar\u0131na yer yoktur." diye konu\u015ftu.,Dzaferovic, bu y\u0131l topra\u011fa verilecek \u00e7ocuk kurbanlardan biri olan Fikret Kiveric'in, babas\u0131 Ramiz Kiveric'in yan\u0131na defnedilece\u011fini an\u0131msatarak, "Babas\u0131 10 y\u0131l \u00f6nce topra\u011fa verildi. Baba ve o\u011ful, 26 y\u0131l sonra nihayet kavu\u015facaklar." dedi.\r\n\r\n,Bosna Hersek \u0130slam Birli\u011fi (Diyanet) Ba\u015fkan\u0131 Husein Kavazovic ise Srebrenitsa'n\u0131n, Avrupa'n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde \u00f6ld\u00fcr\u00fclen masum Bosna Herseklileri anma yeri oldu\u011funu ifade ederek, "Avrupa bu masum insanlar\u0131 g\u00f6rmek istemedi, bug\u00fcn de kurbanlar\u0131 g\u00f6remiyor, zira soyk\u0131r\u0131m\u0131n inkar edilmesi, sava\u015f su\u00e7lular\u0131n\u0131n y\u00fcceltilmesi ve \u00f6d\u00fcllendirilmesi gibi eylemler kar\u015f\u0131s\u0131nda sessiz kal\u0131yor." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nKavazovic, Srebrenitsa'daki soyk\u0131r\u0131m\u0131n bir tesad\u00fcf eseri yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekerek, "Bu, \u00fcz