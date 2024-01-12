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    SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara ek zam geliyor, gözler Erdoğan’ın kararında

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    TÜİK tarafından açıklanan 2023 Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklisine gelecek olan zamlar belli oldu. Emekli maaşlarına yüzde 37 zam yapıldı ancak yapılan oran çok olumlu karşılanmadı. Milyonlarca kişi emekli maaşlarına ek zam beklerken bir sıcak gelişme yaşandı. SSK ve Bağkur emeklileri dikkat. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın koordinasyonunda yürüttüğü çalışmada belirli bir aşamaya gelindi. En düşük emekli maaşına iyileştirme geliyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. İşte detaylar haberimizde…

    - SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara ek zam geliyor, gözler Erdoğan’ın kararında

    Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Emekliler ile memurlar arasındaki fark giderek açılırken gözler maaş iyileştirmelerine çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın koordinasyonunda yürüttüğü çalışmada belirli bir aşamaya gelindi. SSK ve Bağkur emeklilerine beklenen müjdeli haber sonunda geldi. Maaşlara ek zam yolda, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte ayrıntılar… 

    - SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara ek zam geliyor, gözler Erdoğan’ın kararında

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK 

    Hükümet tarafından SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda sona doğru gelindi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    - SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara ek zam geliyor, gözler Erdoğan’ın kararında

    TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

    - SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara ek zam geliyor, gözler Erdoğan’ın kararında

    SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE MÜJDELİ HABER GELDİ 

    Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    - SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara ek zam geliyor, gözler Erdoğan’ın kararında

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Olası bir ek zamda kanuni süreç torba yasaya koyularak yapılacak. Burada ayın 17’si itibarıyla emeklilerimiz maaşlarını almaya başlıyor. Eğer bu süreye kadar kanunlaşma yetişmezse bile aradaki fark mutlak suretle emeklilere daha sonra yatırılacaktır diyebiliriz.

    - SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara ek zam geliyor, gözler Erdoğan’ın kararında

    Eğer yasalaşırsa ödemeler bu aya yetiştirilebilir. 17-26'sı arası SSK’lılar, 25’i ile 28’i arası Bağkur’lular maaşlarını alıyor. Bu tarihlere yetişmezse bile emekliler daha sonraki süreçte ilave zamlarını alacaklardır.

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