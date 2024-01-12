- SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara ek zam geliyor, gözler Erdoğan’ın kararında

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Emekliler ile memurlar arasındaki fark giderek açılırken gözler maaş iyileştirmelerine çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın koordinasyonunda yürüttüğü çalışmada belirli bir aşamaya gelindi. SSK ve Bağkur emeklilerine beklenen müjdeli haber sonunda geldi. Maaşlara ek zam yolda, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte ayrıntılar…