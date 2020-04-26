Stalin'in kayınpederinin de kaldığı cezaevi harabeye döndü

Kars\u2019ta \u00c7arl\u0131k Rusyas\u0131 d\u00f6neminde de kullan\u0131lan ve Stalin\u2019in yak\u0131n arkada\u015f\u0131 ve kay\u0131npederi Sergey Alliluyev\u2019in de bir d\u00f6nem kald\u0131\u011f\u0131 cezaevi, bak\u0131ms\u0131zl\u0131k nedeniyle adeta harabeye d\u00f6nd\u00fc.,\u00c7arl\u0131k Rusyas\u0131 d\u00f6neminde cezaevi olarak kullan\u0131lan ve birtak\u0131m de\u011fi\u015fiklikler yap\u0131ld\u0131ktan sonra 1918'den itibaren de cezaevi olarak kullan\u0131lmaya devam eden tarihi Kars Cezaevi'nin kap\u0131 ve pencereleri kimli\u011fi belirsiz ki\u015filerce s\u00f6k\u00fcl\u00fcrken, malzemeleri de k\u0131r\u0131larak adeta talan edildi. ,Tarihi \u00c7arl\u0131k Rusyas\u0131 d\u00f6nemine dayanan ve o d\u00f6nem \u00c7arl\u0131k y\u00f6netimine kar\u015f\u0131 olan ki\u015filerin kald\u0131\u011f\u0131, Stalin\u2019in kay\u0131npederinin de kald\u0131\u011f\u0131 eski cezaevi restore edilmeyi bekliyor.,Haf\u0131zpa\u015fa Mahallesi\u2019ndeki tarihi cezaevinin kimli\u011fi belirsiz ki\u015filerin mekan\u0131 oldu\u011funu ifade eden mahalle sakinleri, \u201cEsrarc\u0131lar, eroinciler, tinerciler hep burada, h\u0131rs\u0131zl\u0131k ba\u015f\u0131n\u0131 alm\u0131\u015f gidiyor. ,\u00c7at\u0131lar\u0131, demir kap\u0131lar\u0131, pencereleri, r\u00f6gar kapa\u011f\u0131na kadar g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler\u201d dedi.,Tarihi cezaevine sahip \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini dile getiren bir vatanda\u015f, \u201cBuralar her \u015fey olur. Yurt olur, yurt olarak \u00e7ok g\u00fczel yer, etraf\u0131 \u00e7evrili. Ne yaparsan yap burada her \u015fey olur. ,Bak\u0131m yok burada, adam kap\u0131s\u0131n\u0131, penceresini s\u00f6k\u00fcp g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorlar. Buralara bak\u0131m yok, \u00f6lm\u00fc\u015f buras\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,Yeni cezaevi yap\u0131ld\u0131ktan sonra bo\u015falt\u0131lan tarihi cezaevi i\u00e7ler ac\u0131s\u0131 bir durumda bulunuyor.,KAYNAK: \u0130HA,.