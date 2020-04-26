Stalin'in kayınpederinin de kaldığı cezaevi harabeye döndü

Kars’ta Çarlık Rusyası döneminde de kullanılan ve Stalin’in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev’in de bir dönem kaldığı cezaevi, bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü.