STAR, Kanal D, ATV, SHOW, FOX ve TV8’den tarihi karar! Diziler 3 hafta yok
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Tüm dizi severler için kötü haber geldi. Her yılın ilk haftası reklam sözleşmeleri sebebiyle bir hafta ara veriliyorken bu yıl beklenmedik bir gelişme ile STAR, Kanal D, ATV, SHOW, FOX,TV8’den tarihi karar geldi. Diziler 3 hafta yok. Ekranlarda severek izlenen fenomen dizilerin 3 hafta olmayışı izleyicileri şaşırttı. Herkes diziler neden 3 hafta yok diye merak içinde araştırıyor. TRT hariç tüm kanallar Ocak ayının ortasına kadar yeni bölüm yayınlamayacak.